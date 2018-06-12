MSÜ tercih sonuçları için duyuru yayınlandı. Öllçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercihlerini gerçekleştiren adayların gözleri tercih sonuçlarında. Daha önce 11 Haziran olarak belirlenen MSÜ tercih sonuçlarının tarihi ertelendi. MSB, yayınladığı duyuruyla tercih sonuçlarını bekleyen adayların merakını giderdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman yapılacak? İşte 2018 MSÜ tercih sonuçları ve 2. seçim aşamaları tarihi...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelendiği bildirildi. MSB'den yapılan duyuruya göre, 2018 MSÜ tercih sonuçları 21 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

İşte MSB'den yapılan o duyuru;

"ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.

Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.

2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir.""

2. SEÇİM AŞAMALARI TARİHİ DE DEĞİŞTİ

Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelenmesi ile birlikte 2. seçim aşamaları tarihi de değişti. Buna göre, 2. seçim aşamaları 2 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.

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