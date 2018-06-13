MSÜ tercih sonuçları için tarih Milli Savunma Bakanlığı'nın yaymıladığı duyuruya göre belli oldu. Bakanlık tarafından daha önce 11 Haziran'da açıklanacağı duyurulan fakat o gün açıklanmayan sonuçların açıklanacağı tarih ve tercih sonuçları sonrası yapılacak 2. seçim aşamaları tarihi bildirildi. 24 Nisan - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında MSÜ tercih işlemlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2018 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman yapılacak? İşte MSÜ tercih sonuçları açıklanacağı tarih...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIkLANACAK? 2018

MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, bakanlık tarafından yapılan duyuruda tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2018 MSÜ tercih sonuçları 21 Haziran'da açıklanacak. Tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.msb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Tercih sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

2. SEÇİM AŞAMALARI TARİHİ DE DEĞİŞTİ

Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelenmesi ile birlikte 2. seçim aşamaları tarihi de değişti. Buna göre, 2. seçim aşamaları 2 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.

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