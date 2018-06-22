MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Daha önce 11 Haziran'da açıklanacağı duyurulan MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelenmesi ile adaylar merakla sonuçlarını beklemeye başlamıştı. Bakanlık ise bugün sonuçları adayların erişimine açtı. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, 2. seçim aşamalarına katılacak. Peki, MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman, nasıl olacak? İşte 2018 MSÜ tercih sonuçları...

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılan ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden tamamlamış ve sonuç açıklama tarihini beklemeye başlamıştı. 11 Haziran’da açıklanması beklenen sonuçlar az önce açıklandı.

Merakla beklenen sonuçlar bir aylık beklemenin ardından açıklandı. Yapılan değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 21 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edildi.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASINDA GEREKLİ BELGELER

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.

MSÜ'DE ÜNİVERSİTE SINAV PUANLARINA DA BAKILACAK

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.