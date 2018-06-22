2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri

öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından sınav yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlamıştı. İşte MSÜ öğrenci adaylarını için bundan sonraki süreç...



2018-TYT ve 2018 AYT

Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

26 Haziran - 10 Ağustos 2018 2’nci Seçim Aşamaları

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecektir.

MSÜ KAYIT İŞLEMLERİ

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

13 Ağustos - 15 Ağustos 2018 (Asil)

16 Ağustos - 07 Eylül 2018 (Yedek)

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek

olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil)

31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek)

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.