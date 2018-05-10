Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan'da alınmaya başlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercihlerinin süresi uzatıldı. MSü tercihleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, MSÜ tercih ne zaman bitiyor? 2018 MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte 2018 MSÜ tercih işlemleri...
MSÜ TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR, NASIL YAPILIR?
MSB'den yapılan açıklamada, MSÜ tercih süresinin uzatıldığı açıklandı. Buna göre, MSÜ tercihleri 18 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek. MSÜ tercihleri e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.
MSÜ tercih işlemleri daha önce 24 Nisan - 11 Mayıs olarak belirlenmişti.
Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Haziran 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecek. Belirtilen süre içerisinde tericihini yapmayan adaylar 2. seçim aşamalarına çağırılmayacak.
Adaylar Harp Okulları için;
Kara Harp Okulu (KHO),
Deniz Harp Okulu (DHO),
Hava Harp Okulu (HHO),
Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
Kara Asts ubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO)
Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.) tercihi yapabilecek.
2. SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2'nci seçim aşamaları 26 Haziran - 10 Ağustos 2018 tarihleri arsında yapılacak.
2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.
2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.
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