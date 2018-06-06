MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? Tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu soruya yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylardan, ikinci seçim aşamalarına katılacak. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? 2018 MSÜ tercih sonuçları tarihi...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Alınan tercihlerin ardından yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Haziran 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecek.

2. SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2'nci seçim aşamaları 26 Haziran - 10 Ağustos 2018 tarihleri arsında yapılacak.

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.

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