MTV zammında son durum - MTV zammı ne kadar olacak?

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışın sorulması üzerine Yıldırım, "Tabii motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak. Bütün detayları çalışacaklar, şu günlerde olur" diye konuştu.

MTV zam açıklaması

MTV ödemeleri

MTV artışı

MTV artışı olacak mı