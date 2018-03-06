HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Muazzez Abacı, ‘Sezen’imin Şarkıları’ adlı yeni albümü için 50 yıllık kariyerinde bir ilke imza atarak imza günü düzenledi.



Hayranlarına imza dağıttıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta sanatçı hayattaki en büyük pişmanlığının bir filmde oynamamak olduğunu söyledi ve ekledi:



“Birçok film teklifi almıştım ama hiç oyunculuk yapmadım. Tüm sanatçılar, şarkıcılar film yaptılar ama hepsi aman aman başarılılar mı? Yok! Ama sanatçıdır, bir kesim onları sevdiği için filmlerine de gider.”



‘ALEYNA ŞİRİN BİR KIZ’



Günümüz müzik dünyasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Abacı, “Türkiye’de bol kepçe sanatçı yetişmiyor. Ünlüler var, onlar bugün ünlü yarın değil. Öbür gün başkası ünlü” dedi.



Genç şarkıcılardan Aleyna Tilki’yi beğendiğini söyleyen Abacı ekledi: “Aleyna şirin bir kız ama yarın ne olur, kalıcı şeyler yapar mı bilemem.”

‘40 yıllık arkadaşımla niye aramı açayım?’

Ajda Pekkan’la arasının açık olduğu iddialarını yalanlayan Muazzez Abacı, “Evvelsi gün beraberdik, birlikte röportaj yaptık, el ele, kol kola oturduk. Benim 40 yıllık arkadaşım, beraber omuz omuza çalışmışız, ne oldu da onunla aramı açayım? Değer mi? Bu tür şeyleri aramızda konuşmaya bile değer görmeyiz” dedi.



Hayranları, Muazzez Abacı’yı usta sanatçının kartondan maskeleriyle karşıladı.