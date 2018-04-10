HT Magazin'de yer alan habere göre, Türk sanat musikisinin usta ismi, hayranlarını hem klasikleşmiş şarkılarına hem de yeni albümü ‘Sezen’imin Şarkıları’ndan parçalara yer verdiği özel bir repertuvarla selamlayacak.

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