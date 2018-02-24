HT Magazin'de yer alan habere göre, 50’nci sanat yılını kutlayan usta yorumcu, dijital platformlarda da en çok dinlenen unvanını kucaklayan albüme özellikle gençlerin gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

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