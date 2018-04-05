Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde tura çıkan Muazzez Ersoy, bu sene içerisinde single çıkartmayı planladığını belirterek, "Bir single parçası üzerinde çalışıyoruz. Henüz daha bitmedi. Şu an stüdyoda son rutüşlarını yapıyoruz, önümüzdeki aylarda piyasaya çıkartmış olurum” dedi.

Ersoy, yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendisini almaya gelen araçla ayrıldı.