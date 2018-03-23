Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, sahibi olduğu A9 kanalının kuruluşunun 8. yılını İstanbul'da bir otelde kutladı. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Muazzez Ersoy sahne alırken, etkinliğe Güllü, Ankaralı Turgut ve Arif Susam da katıldı. Adnan Oktar salona girdiği anda Muazzez Ersoy, "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yaptı. Oktar'ın sahne alan Muazzez Ersoy'la yakından ilgilendiği görüldü.

RTÜK CEZA YAĞDIRMIŞTI

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen yaptığı açıklamada, bu cezanın televizyon yayınına kadın istismarından verildiğini belirterek, "Kadınların dans ettirilerek, oynatılarak aşağılandığı görüntüler nedeniyle ceza verildi" demişti.