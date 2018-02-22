Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, 14 Şubat’ta Sevgilimiz Mehmetçik kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Sanat camiasından da birçok ünlü ismin destek verdiği Mehmetçik Vakfı’na bir destek de Muazzez Ersoy’dan geldi.



Geçtiğimiz cumartesi günü bir mekanda sahne alan Muazzez Ersoy’un, sessiz sedasız bir şekilde geceden elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ortaya çıktı.



Konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Ersoy, “Hayrın kimse tarafından bilinmeyeni makbuldür” dedi.





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