Mücevher ihracatı rekorunu kırdı

Küresel dalgalanmaların sektörü etkilediğine dikkat çeken Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, “Geçmişte bu dalgalanmalardan olumsuz etkileniyorduk. Ancak artık küresel piyasaları takip ediyoruz ve önlemleri zamanında alıyoruz. Dubai’deki gelişmeleri öngördüğümüz için özellikle buradaki gelişmelere uygun adımlar attık. Dünya artık bizi en önemli üretim merkezlerinden birisi olarak kabul ediyor” dedi.

2017 yılında Dubai pazarına dönük önemli gelişmelerin yaşandığını ve bu konuda sürekli ilgili her kesimi uyardıklarını anlatan JTR Başkanı Ayhan Güner, sözlerine şöyle devam etti:

“Dubai çok önemli bir ticaret merkezi. Özellikle mücevherde, Afrika, Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Avrupa mücevher ticaretinde önemli bir yeri var. 2017’de Dubai’de yüzde 5 vergi yüzde 5 de KDV gelince buradaki ticaretin bu kararlardan etkileneceğini öngördük. Özellikle Hindistan ve Türkiye buradaki yatırımcıları çekmek için yarıştık. 200’den fazla firma İstanbul’a, Kuyumcukent’e geldi. Biz Dubai ihracatımızda gerileme yaşadık belki ama Dubai üzerinden alım yapanlar artık doğrudan Türkiye’den alıyor mücevheri. Dünya Türkiye’yi önemli bir üretim merkezi olarak kabul etti… Bugün Mart ayında 523 milyon doların üzerinde ihracat yaptık; bu rakam bir zamanlar bir yılda yapılan ihracatın üzerinde; bir göreve geldiğimizde ise yıllık ihracatın 1 milyar dolar seviyelerinde olduğunu anımsatmak isterim… O zamanlar 6 ayda yaptığımız ihracatı sadece Mart ayında gerçekleştirdik. Fuarda yapılan satışların da etkileri olacaktır ve önümüzdeki dönemde altın, gümüş, pırlanta ithalatımız da mücevher ihracatımız da artacaktır.”

Türkiye’nin mücevher ihracatındaki ilk 3 ülkenin zaman zaman değişmekle beraber ABD, BAE, Irak, İran olduğuna dikkat çeken Güner, Mart ayında İngiltere, Çin ve İsviçre pazarlarının geleneksel pazarların önüne geçtiğini söyledi. İngiltere ve İsviçre’nin lüks tüketimde dünyanın en önemli merkezleri olduğunu anımsatan Güner; “Ürünlerimiz hem fiyat hem de kalite bakımından dünya standartlarının üzerinde. Tasarım konusunda da artık daha güçlü adımları atıyoruz. Böyle olunca da dünyaya mücevher satan İngiltere ve İsviçre pazarlarında daha güçleniyoruz” dedi.

Mücevher ihracatında altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatının ürün bazında en büyük grup olurken; pırlantalı altın ve gümüşten mücevherci eşyası ve aksamı da ikinci en büyük ihraç edilen ürün grubu oldu. Özellikle pırlantalı mücevher ihracatının katma değer anlamında ihracata çok önemli katkı sağladığına dikkat çeken Güner, “Kamuoyu sürekli altın ithalatını konuştu. Biz de sürekli altın ithal etmenin iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Neticede ithal ettiğimiz şey altın… Şimdi bu altını, gümüşü, pırlantayı kullanarak ürettiğimiz mücevherleri ihraç ediyoruz” diye konuştu.