Mücevher sektöründe hayali indirimler yapılıyor

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner kuyum ve mücevher sektöründe yüzde 70-80 indirim yapılmasının akıl dışı bir durum olduğunu söyledi.

Mücevher ürünlerinin sertifikalarında yüzde 25 indirimle geri alınabileceği belirtilirken, bu oranda indirimlerin yapılmasının mümkün olamayacağını savunan Güner, şunları kaydetti:

"Altının bir değeri var. Bugün hangi altını alırsanız alın bir kuyumcuya geri götürdüğünüz zaman yüzde 15-20 eksiğine satabiliyorsunuz. Nasıl bunda yüzde 70 indirim oluyor? Böyle bir şey olamaz. Siz bin liraya sattığınız malı 5 bin lira deyip ondan sonra yüzde 70 indirim yapıyorsanız onu bilemem ama bu akıl dışı ve doğru olmayan bir şey ve çok kötü bir yere gidiyor."

Tekstil sektöründe bu oranlarda indirimlerin yapılabileceğine işaret eden Güner, "Çünkü bir tekstil ürününün dükkandan çıktığı zaman hiçbir değeri yok. Onu için yüzde 70-80 indirim olması normal bir durum ama altın öyle bir şey değil, dünyanın her yerinde aynı olmalı. Altını yüzde 70 indirimle sattığınız zaman insanlar demez mi '10 bin liraya aldığımız ürünü şimdi nasıl 3 bin liraya indirdiniz?" ifadelerini kullandı.

BU AKIL DIŞI İŞE SON VERMEK LAZIM

Ayhan Güner, marka değerinden dolayı aynı malı bir kuyumcunun 3 bin liraya, diğerinin ise 5 bin liraya satabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Güvenilirlik açısından bir problem yok. Mesele burada fiyat meselesi değil, indirim oranları... Diyelim ki 10 bin liraya bir ürün satıyorlar, yüzde 70 indirim olduğu zaman bunu 3 bin liraya satmaları lazım. Zaten 3 bin liralık bir ürünü 10 bin liraya satmaları piyasa şartlarında mümkün değil. Yüzde 40'a kadar aklım erer, yüzde 50 olsun ama yüzde 70 neymiş? Malın değeri hiç mi yok? Hayali ihracat var ya... Bu da hayali indirim oluyor. İndirimin bir sınırı olmaz ama aklının alacağı bir sınır olmalı, mantıklı olmalı. Pırlantalı mücevherde daha fazla indirim yapılabilse de altında yapılamaz.

Türkiye'de 30 bine yakın kuyumcu bulunduğunu ifade eden Güner, "30 bin kuyumcu dediğin zaman, çalışanlarıyla beraber 250 bin kişiyi etkileyecek. 10 kişinin ticaretini geliştirmek için, sadece daha çok satmak için bunun yapılması doğru değil." dedi.

YÜZDE 25 EKSİĞİNE ALINAN ÜRÜN YÜZDE 70 İNDİRİMLE NASIL SATILIYOR

JTR Başkanı Güner, vatandaşın, kuyumcuya gidip sorduğu zaman fiyatın öyle olmadığını gördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın piyasada denetim yapması gerekiyor. Bir şikayette bulunacaksanız, birisi sahte mal satıyorsa Gümrük Bakanlığı'na şikayette bulunuyor ama bakanlıkta milyonlarca şikayet sırada bekliyor. İnsanların rahatça ulaşabileceği bir sistem kurulması gerekiyor. Çünkü bu indirimler doğru değil ve artarak devam ediyor. İstedikleri gibi oynuyorlar rakamlarla... Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, altın alın, geriye götürün yüzde 15-20'sini işçilikten dolayı zarar edersiniz, hepsi budur. 22 ayarda yüzde 5, normal altında yüzde 15-20 zarar edersiniz. Pırlantayı da zaten kendileri sertifikalarında 'yüzde 25 eksiğine geri alırız' yazıyorlar. Yani şimdi siz yüzde 25 eksiğine geri aldığınız bir ürünü yüzde 70 indirimle nasıl satıyorsunuz? Bu mümkün değil.

Mücevher sektöründe hayali indirimler yapıldığını belirten Güner, "Vatandaş, indirimden aldığı ürünü kuyumcudan da kontrol etsin. Aynı ürünü piyasada daha ucuza dahi bulabilir. İndirimden bin liraya aldığı ürünü kuyumcuda 800 liraya buluyorsa yüzde 70 indirim nerede? Bu hayali indirim oluyor. Piyasa bu hayali indirimlerden vazgeçsin." dedi.

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Mücevher İhracatçıları Birliği

Ayhan Güner