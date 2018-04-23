Mücver kabağı sevmeyenlere savaş açan bir yemektir. Peynir ile kabağın muhteşem uyumunun yanına baharatlar ve yeşillikler de eklenince bambaşka bir lezzet ortaya çıkar. Kabak diyet yapanların listesinde de ilk sıralarda kendine yer bulur. Ancak mücverin yağda pişmesi çekincelere sebep olabilir. Bu nedenle size bugün 2 farklı iç malzeme ile iki farklı şekilde pişebilen mücver tariflerini anlatacağız...

MÜCVER TARİFİ

Malzemeleri:

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

1 su bardağı peynir

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demek maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pulbiber

PATATESLİ KABAK MÜCVER TARİFİ

Malzemeleri:

3 yumurta

3 çorbakaşığı yoğurt

3 kabak

1 patates

1 avuç maydanoz ve dere otu

5 dal taze soğan

tuz - karabiber - pulbiber

Nasıl yapılır?

Fırında ve yağda kızarmış mücver tarifi de aynı şekilde yapılabilir. Sadece malzemeleri farklılık gösterir. Bu nedenle iki tarifi birlikte anlatacağız. Önce hangi malzemeleri kullanacağınıza karar verin. Sonra kabakları rendeleyip suyunu sıkarak çıkarın. Derin bir kabın içine rendelenmiş kabağı, yumurtayı, yeşil soğanı, maydanozu, dereotunu, peyniri(ya da yerine patates ve yoğurt) ve unu baharatlarla ekleyip karıştırın. Lapa kıvamda bir harç elde edeceksiniz. Kızartma tavasına 1 parmak yağ dökün. Mücver harcını yemek kaşığı yardımı ile çok dağıtmadan kızmış yağa dökün. Top top halinde bile bıraksanız yayılacak ve kendine has şeklini alacaktır. Pişen mücverleri havlu peçete serdiğiniz tabağa tek tek alın.

Fırında pişirecekseniz yağladığınız orta boy borcama tüm malzemeyi boşaltın ve 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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