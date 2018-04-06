Muffin kalıbında yumurta malzemeler

6 adet yumurta

1 adet kırmızı kapya biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 dilim beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy domates

1 çay kaşığı kekik





Muffin kalıbında yumurta nasıl yapılır?

Kapya biberin orta kısmındaki çekirdekleri çıkarın ve doğrayın. Domatesleri doğrayın ve beyaz peynirleri minik küpler haline getirin. Muffin kalıbının içini tereyağı yardımıyla yağlayın.

Biber, domates ve peynirleri kapların içerisine eşit şekilde ekleyin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Baharatları ve tuzu ekleyerek karıştırın. Her bir muffin kalıbın içerisine yumurtaları kırın. Üzerine tuz ve karabiber ilave edin ve 180 derecede ısıtılmış fırına verin.

Tercihe göre 10-15 dakika kadar yumurtaları pişirin. Muffin kalıbında yumurtalarınız hazır! Afiyet olsun.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER