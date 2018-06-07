Muğdat Çelik Aslan gibi!

Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere... Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Akhisar Belediyespor’la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik’le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllığına el sıkıştı. Muğdat Çelik’le ön protokol yapan Galatasaray yönetimi, 9 Haziran’da start alacak transfer dönemi başlar başlamaz resmi imzayı attıracak.





7 GOL, 9 ASİST



Çok yönlü bir oyuncu olan Muğdat Çelik hem kanatlarda hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Süper Lig’de 25 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösteren tecrübeli futbolcu, asıl patlamayı Türkiye Kupası’nda yaptı. 10 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Muğdat, Akhisar’ın kupada zafere ulaşmasında Seleznyov’la birlikte başrolü oynadı. Toplamda 35 maçta 7 gol atıp, 9 asist yapan başarılı oyuncu, 14 gole direkt etki sağladı.