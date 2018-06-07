Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ilk transferin Muğdat Çelik olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz sezon 3 büyük takımlarla oynanan maçlarda ki performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? İşte ayrıntılar...



MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?





3 Ocak 1990 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2012-13 sezonunda 2. Lig'de gol krallığı yaşamıştır.

Kulüp kariyeri



Muğdat Çelik, futbol kariyerine 2004 yılında, doğduğu şehir olan Mersin'in Kuvayi Milliyespor takımı altyapısında başlamıştır. 2005 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçmiştir. 2008 yılında bu takımda profesyonel olmuştur. 2008-09 sezonunu Kastamonuspor'da kiralık geçirdikten sonra, 2009-10 sezonu öncesinde Çankırıspor'a, devre arasında da Bugsaşspor'a kiralanmıştır. 2010-11 sezonunda da Batman Petrolspor'da kiralık olarak forma giymiştir.

Ocak 2011'de Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi feshedilmiş ve Nazilli Belediyespor'a transfer olmuştur. 2012-13 sezonunda 24 golle 2. Lig Gol Kralı olmuştur. 2013-14 sezonu devre arasında, 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaşmış ve bu takıma transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda, Balıkesir ekibi ile Süper Lig'e yükselmiştir. 2015-2016 sezonu devre arasında Akhisara transfer oldu.