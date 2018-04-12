HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen “Depresyona giren kadınlar saçlarını kestiriyor. Siz de bunu yaşadınız mı?” sorusuna “Hiçbir zaman saçlarımla oynamam. O anlamda kendimi birçok kadından ayırıyorum. Depresyonda olduğumda dağlara kaçıyorum, denize gidiyorum” sözleriyle cevap verdi.

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