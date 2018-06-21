24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Muğla AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Muğla'dan 7 milletvekili adayı gösterdi. İşte AK Parti'nin Muğla için milletvekili adayları...

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MEHMET YAVUZ DEMİR YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ÖĞRETMEN / EĞİTMEN 2 YELDA EROL GÖKCAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 3 MUHİTTİN KAYABAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 4 HÜSEYİM ZAFER ALKAYA YÜKSEK DOKTOR 5 EYLEM TAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 6 KADİR DAĞLI YÜKSEK AVUKAT 7 ARİF SERT ORTA ÖĞRENCİ

Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?

Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu’nca ASAL’ dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.