Muğla'daki Gökova Körfezi'nin uç noktasında, sırtını kızılçamlarla kaplı Sakartepe rampasına yaslayan Akyaka Mahallesi, sonbahar mevsiminde de yerli ve yabancıların çekim merkezi olmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre Kadın Azmağı, özgün mimarisi, begonvilli bahçeleri ve tertemiz sahili ile özellikle günübirlik tatilcilerin yaz sezonunda adeta akın ettiği Akyaka Mahallesi'nde, kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen denize girilebiliyor. Akyaka sahilinde pazar günü Muğla, Aydın ve Denizli illerinden gelen günübirlik tatilciler bazıları haftanın stresini sahilde çay içerek atarken, bazı vatandaşlar da denize girdi.

AZMAK TURU

Akyaka'ya tatil ve dinlenme amacıyla gelen vatandaşların en fazla ilgisini Kadın Azmağı'nda tekne turu yapmak çekiyor. Koruma altındaki Kadın Azmağı'nda ağaçlar ve sazlıklar arasında tekne ile yolculuk yapan vatandaşlar, yolculuk esnasında azmak dibindeki balıkları ve değişik su canlılarını da izleyebiliyor. Çok değişik kuş türlerine ve bitki örtüsüne bin 200 metre uzunluktaki Kadın Azmağı yüzeyinde yüzen ördekler tura çıkan teknelere eşlik ediyor. Yaz sezonunda Akyaka iskelesinden Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından uzun tekne turu olarak Sedir Adası turları da düzenleniyor.

ÖZGÜN MİMARİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Akyaka'da mimari yapının tek tip olması dikkat çekiyor. Ula doğumlu gazeteci, şair, uluslararası ödüllü mimar ve restoratör Nail Çakırhan'ın, kendi yorumunu, kendi zevkini de katarak Akyaka'da kendisine yaptırdığı Ula tarzı ev çok beğenilmiş ve Ağa Han mimarlık ödülünü de almıştı. Bugün Akyaka'daki evlerinin tamamında bu tarz egemen. Evlerin en önemli tarafı ahşap işçiliği. Dolap kapakları, tavan işlerine kadar hep oymalı, hep süslemeli olması.

AKYAKA'NIN SİMGESİ BEGONVİLLER

Akyaka Mahallesi'nin çevre güzelliğine renk katan rengarenk begonviller ve değişik türde yetişen bitki ve ağaçlar. Akyaka'nın geleneksel evlerini sarmalayan Begonvil çiçekleri yaz-kış gelen konukların ilgisini çekiyor. Begonvil 10-15 metre yükseklere tırmanabilen sarmaşık türü veya daha zayıf ve saksı gibi toprak azlığında bodur ağaççık şeklinde gelişen süs ağacı olması nedeniyle çabuk büyüyüp bol bol çiçek açmasıyla sevilen bir Akdeniz bitkisi.

KASIMDA SAHİL VE DENİZ KEYFİ

Türkiye'de Kasım ayında birçok bölge yağmur ve kar ile mücadele ederken, Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde günübirlik tatilciler sahilde pastırma yazının tadını çıkarıyor. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, Kadın Azmağını ister tekne ile isterse yaya olarak gezebiliyor. Akyaka sahili cumartesi ve pazar günleri hıncahınç dolarken, sahildeki işletmeler Aralık ayı sonuna kadar iş yerlerini kapatmıyor. Sahilde kestane, közde pişmiş ve kaynamış mısır satıcıları da dikkat çekiyor.