Yaklaşık 1 dakika süren hortum, Çinli aksiyon yamaç paraşütü pilotu Manson Zeng (32) tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan hortumun görüntüsü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

AA'nın haberine göre görüntüyü kaydeden Zeng, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun rüzgar ve termal havanın birbirine çarpması sonucu oluştuğunu söyledi.

"İLK KEZ BU OLAYA ŞAHİT OLDUM VE OLDUKÇA HEYECANLIYDIM"

Hortumun yukarıya doğru yükseldiğini anlatan Zeng, "Aslında bu olay oldukça tehlikeli. Videoda da görüldüğü gibi olay anında pilotlar paraşütlerinin üzerine kapanıyor. Bu hortum paraşütü alıp yukarıya fırlatabiliyor. İlk kez bu olaya şahit oldum ve oldukça heyecanlıydım." dedi. Fethiye'de yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ferdi Toy ise bu tarz hortuma paraşütçülerin "kum şeytanı" adını verdiğini ifade etti. Hortumun yaz aylarında Babadağ'ın bin 800 ve bin 900 metre pistlerinde görüldüğünü belirten Toy, "Yerde küçük bir hortum gibi başlıyor. Bunu gördüğünüzde paraşütlerinizi hemen tutmanız ve kapatmanız gerekiyor. Alıp malzemeleri götürebiliyor. Buradaki tecrübeli pilotlar da yeni gelenlere bu uyarıları yapıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçiyoruz." diye konuştu.

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