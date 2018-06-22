24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Muğla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili aday listesi belli oldu. CHP Muğla'dan 7 milletvekili adayı gösterdi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Muğla için milletvekili adayları...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MÜRSEL ALBAN ORTA İŞ İNSANI 2 SUAT ÖZCAN YÜKSEK EMEKLİ ÖĞRETMEN 3 BURAK ERBAY YÜKSEK AVUKAT 4 SÜLEYMAN GİRGİN YÜKSEK YÖNETİCİ 5 İBRAHİM ERTÜRK YÜKSEK ECZACI 6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR YÜKSEK AVUKAT 7 YAMAÇ KAYA YÜKSEK AVUKAT

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."