Muğla'da 5 büyüklüğündeki deprem Arıcılar'ı vurdu

Muğla'nın Ulu İlçesi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Arıcılar Mahallesi'ndeki tüm binalarda hasar oluştu. Devrilen kaya ve ağaçlar nedeniyle ulaşımın aksadığı kırsal mahalle sakinleri, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

İHA'nın haberine göre, saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula İlçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak saptanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 20'den fazla artçı sarsıntı daha kaydedildi. Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi deprem sonrası 25 haneli mahalledeki binaların tamamında küçük ve büyük çaplı çatlaklar oluştu. Mahalle sakinlerinin tamamı devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremedi. Soğuk havada ateş yakarak meydanlarda ısınmaya çalışan mahalle sakinleri, geceyi dışarıda ve araçlarının içerisinde geçirdi.

"25 HANENİN TAMAMINDA ÇATLAK VAR"

Deprem ve ardından oluşan artçılar nedeniyle Arıcılar Mahallesi'nin Ula İlçesi'yle ulaşımını sağlayan yol büyüklü küçüklü kaya paraları ve çam ağaçlarının devrilmesi sonucu ulamına kapandı. Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan kırsal mahallenin ulaşımını sağlayan yolun büyük bölümünde kısmı çatlaklar oluştu. Yol ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Avcılar Mahallesi Muhtarı Salim Uysal, yaptığı açıklamada; "Gece bir anda çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Mahalle sakinleri büyük bir korkuyla dışarı çıktı. Biz ilgili makamları arayıp yardım istedik. Jandarma, AFAD ve itfaiye geldi. Mahallemizde bulunan 25 hanenin tamamında çatlaklar var. Vatandaşlarımız evlerine girmeye korkuyor. Çünkü hala sallanmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sabaha kadar dışarıda kalacağız" dedi.