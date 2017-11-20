Muğla'da Alman asıllı Türk vatandaşı kadını 3 milyon lira dolandırdılar

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan Alman asıllı Türk vatandaşına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadının 3 milyon lirasını taksit taksit alarak dolandırdılar. Dolandırıcılardan biri 400 bin liralık parayı almak için geldiği sırada jandarma tarafından yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan Alman asıllı Türk vatandaşı 70 yaşındaki H.C.H. isimli kadını telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Dolandırıcılar yaşlı kadını FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına kadar bütün talimatları yerine getirmesi konusunda ikna ettiler. Üzerindeki ve banka hesabındaki paraları operasyon tamamlanıncaya kadar kendilerine teslim etmelerini isteyen dolandırıcılara kanan H.C.H. belli aralıklarla oturduğu eve gelen dolandırıcılara taksit taksit ödeme yaptı. Ancak dolandırıcıların sürekli para istemesi üzerine olayı jandarmaya anlatan H.C.H., dolandırıldığını anlayınca büyük bir şok yaşadı.

3 GÜN BEKLEDİLER

Kadının dolandırıcılara taksit taksit yaptığı ödemelerin 3 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadının dolandırıcıların kısa bir süre tekrar para almak için geleceklerini söylemesi üzerine jandarma ekipleri evin bulunduğu bölgeyi kontrol altına alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. 3 günlük bekleyişin ardından önceki gün akşam saatlerinde yaşlı kadından 400 bin lirayı alan A.K. isimli dolandırıcı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKMESİNİ ENGELLEMİŞLER

Dolandırıcı çetesinin yaklaşık bir ay önce yaşlı kadını aradıkları ve bankada bulunan yüklü miktardaki parayı dikkat çekmesini engellemek amacıyla taksit taksit çektirdikleri öğrenildi. Yaşlı kadından 400 bin lirayı aldıktan sonra yakalanan A.K. isimli şüpheli ifade işlemlerin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Jandarmanın diğer şüphelilern yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.