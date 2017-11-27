Muğla'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Hilmi U. (18), tartıştığı babası Ertuğrul U.(37) tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, gündelik işlerde çalışan Ertuğrul Uslu ile uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Hilmi U. arasında, bugün saat 03.00 sıralarında evlerinde henüz belinlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Ertuğrul U., eşi ve kızının gözlerini önünde bekar olan oğlu Hilmi U.'ya av tüfeğiyle bir el ateş edip, göğsünden yaraladı. Eşi, durumu polise ve 112 Acil Servise bildirdi. Sağlık ekipleri Hilmi U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hilmi U., durumu ağır olduğu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların çabalarına rağmen U. yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından baba Ertuğrul U.'yu gözaltına aldı. Ertuğrul U.'nun eşi ve kızının, polise verdikleri ilk ifadelerinde ölen Hilmi U.'nun tartışma sırasında babasına bıçak çektiğini söyledikleri öğrenildi. Ertuğrul U.'nun Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.