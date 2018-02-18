Muğla'da sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 17-20, yüksek rakımlı tepelerde ise 5 dereceye kadar düşüyor. Hafta içinde Menteşe'nin 900 rakımlı Yılanlı dağına yağan kar sonrası vatandaşlar hafta sonunda hem deniz keyfini yaşadı, hem de kar...



İHA'nın haberine göre, 900 rakımlı Yılanlı dağına yağan kar sonrası başta Menteşe olmak üzere Marmaris, Ula, Yatağan ilçelerinden gelen vatandaşlar Yılanlı dağında kar üzerinde piknik yaptı. Çocuklar kartopu oynarken, büyükler de mangal keyfini yaşadı.



MUĞLALI ÜNLÜ OYUNCU: MUĞLA'DA DÖRT MEVSİMİ AYNI ANDA YAŞAMAK MÜMKÜN



Dizi ve sinema oyuncusu Muğlalı Gülnihal Demir de Yılanlı yaylasında kar sefası süren vatandaşlar arasında yer aldı. Demir, "Muğla'da dört mevsimi aynı anda yaşamak mümkün. Muğlamız bir cennet gibi. Bugün kardayız, Yılanlıdayız. Kar yağdı. Sucuk ekmek yapıyoruz. 15-20 dakika sonra Akyaka'ya in, orası deniz kenarında yazlık gibi bir bahar havası. Ben 2007 yılından bu yana çekimlere gidip geliyorum İstanbul'a. 900'ün üzerinde uçuşum var. Ama İstanbul'a yerleşmeyi hiç düşünmedim. Hep gittim geldim, halen de gidip gelmeye devam ediyorum. Muğla, Muğla, Muğla. Başka bir şey demiyorum" dedi.





Muğlalı Yönetmen Mustafa Kara, "5 dakikada kardayız, 15 dakikada Akyaka'da sahildeyiz. Deniz, güneş, havanın güzelliğine bak. Muğlalı olarak mutluyuz ve mutluyuz Muğla'da yaşamaktan" ifadelerini kullandı.



Yılanlı dağında ailecek kar gezintisine çıkan Ahmet Gazi Aydoğan, "Muğla'da aynı anda iki değil, dört mevsim yaşıyoruz. Şu an burada kış yaşıyoruz, Menteşe'ye inince bahar, daha da aşağıya inince yaza yakın bir mevsimi var. 35-40 kilometrede dört mevsimi yaşayabiliyoruz" şeklinde konuştu.