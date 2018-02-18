Muğla'da sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 17-20, yüksek rakımlı tepelerde ise 5 dereceye kadar düşüyor. Hafta içinde Menteşe'nin 900 rakımlı Yılanlı dağına yağan kar sonrası vatandaşlar hafta sonunda hem deniz keyfini yaşadı, hem de kar...
İHA'nın haberine göre, 900 rakımlı Yılanlı dağına yağan kar sonrası başta Menteşe olmak üzere Marmaris, Ula, Yatağan ilçelerinden gelen vatandaşlar Yılanlı dağında kar üzerinde piknik yaptı. Çocuklar kartopu oynarken, büyükler de mangal keyfini yaşadı.
MUĞLALI ÜNLÜ OYUNCU: MUĞLA'DA DÖRT MEVSİMİ AYNI ANDA YAŞAMAK MÜMKÜN
Dizi ve sinema oyuncusu Muğlalı Gülnihal Demir de Yılanlı yaylasında kar sefası süren vatandaşlar arasında yer aldı. Demir, "Muğla'da dört mevsimi aynı anda yaşamak mümkün. Muğlamız bir cennet gibi. Bugün kardayız, Yılanlıdayız. Kar yağdı. Sucuk ekmek yapıyoruz. 15-20 dakika sonra Akyaka'ya in, orası deniz kenarında yazlık gibi bir bahar havası. Ben 2007 yılından bu yana çekimlere gidip geliyorum İstanbul'a. 900'ün üzerinde uçuşum var. Ama İstanbul'a yerleşmeyi hiç düşünmedim. Hep gittim geldim, halen de gidip gelmeye devam ediyorum. Muğla, Muğla, Muğla. Başka bir şey demiyorum" dedi.
Muğlalı Yönetmen Mustafa Kara, "5 dakikada kardayız, 15 dakikada Akyaka'da sahildeyiz. Deniz, güneş, havanın güzelliğine bak. Muğlalı olarak mutluyuz ve mutluyuz Muğla'da yaşamaktan" ifadelerini kullandı.
Yılanlı dağında ailecek kar gezintisine çıkan Ahmet Gazi Aydoğan, "Muğla'da aynı anda iki değil, dört mevsim yaşıyoruz. Şu an burada kış yaşıyoruz, Menteşe'ye inince bahar, daha da aşağıya inince yaza yakın bir mevsimi var. 35-40 kilometrede dört mevsimi yaşayabiliyoruz" şeklinde konuştu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre, "Hem kar, hem deniz, mesafenin çok kısa olması bu arayıp ta bulamadığımız. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur" derken, yine Üniversite öğrencisi Mustafa Güllü, "Buradan 15-20 dakika sonra denize giriyorsunuz, bahar güzel bir hava. İsteyen denizine de girer. Yarım saatlik yol içerisinde şu anda kıştayız. Buradan biraz inersiniz bahar, olur, az daha inersiniz yaz olur montları çıkarır atarsınız" şeklinde ifade etti.
Yılanlı dağında vatandaşlar kar sefası sürerken, Yılanlı dağından araç ile 45 dakikalık yolculuk sonrası Ula'nın Akyaka sahilinde ise vatandaşlar deniz kenarında güneşin tadını çıkarıyor. Sahil kenarındaki bütün işletmelerin önündeki masalar vatandaşlar tarafından doldurulurken, çocuklar da deniz kumu ile değişik oyunlar oynadı.
Akyaka sahilinde güneşin tadını çıkardığını söyleyen Cemile Keskin, "Soğuk bir hava istediğimizde yarım saatlik uzaklıkta Yılanlı dağımız var. Oraya gidip kar ile oynayıp, öğleden sonra da Akyaka'ya gelerek deniz karşısında güneş altında çayımızı kahvemizi içebiliyoruz " dedi.
Muğla'da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Bursalı Batuhan Özgüneş, "Ben zaten yazlık bir yer olduğu için Muğla'yı tercih ettim. Yaz aylarında buradaki gibi sıcak oluyor, ama şu anda Muğla'da Şubat ayındayız. Şubat ayında Bursa'da bu sıcaklığı göremiyoruz" diye belirtti.