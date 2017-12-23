Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini önce av tüfeğiyle sırtından vurdu ardından aynı tüfekle intihar etti.
İHA'nın haberine göre, 33 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa T., birlikte yaşadığı sevgilisi 38 yaşındaki Şükran A.'yı yaşadıkları tartışma sonrasında sırtından av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. A.'nın ölümünün ardından T. ise av tüfeğini kendi başına dayayarak, intihar etti.
İddiaya göre; 33 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa T. ile birlikte yaşadığı sevgilisi 38 yaşındaki Şükran A., Koru Mahallesi'ndeki A.'nın evinde birlikte yemek yiyip, alkol aldılar. A., sevgilisi T.'ye eski eşinden olan çocuğu U. A.'nın yaşadıkları ilişkiyi onaylamadığını ve bu nedenle de ayrılmak istediğini söyledi. T., sevgilisi A.'nın kendisinden ayrılmak istediğini dile getirmesinin ardından oldukça sinirlendi ve durumu kabullenemedi. A. ve T. arasında daha sonra tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında T., evde bulunan av tüfeğiyle sevgilisi A.'yı sırtından vurdu. A., olay yerinde hayatını kaybetti. Sevgilisinin ölümünün ardından T., aynı tüfeği başına dayadı ve intihar etti.
SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR HABER VERDİ
A.'nın evinden silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu haber verdi.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde cansız yatan sevgililerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik güçleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken; sevgililerin cenazesi ise olay yerindeki incelememenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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