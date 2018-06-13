Yatağan’da 1 çocuk babası Halis Ş, önceki gün sabah işe gitmeyince arkadaşları merak edip, cep telefonundan aradı. Cevap alamayan arkadaşları, bunun üzerine evine gitti. Israrla zile basmalarına rağmen açan olmayınca şüphelenen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte sevk edilen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırdı. Eve giren ekipler, Halis Ş. ve Nur Ş’nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

HT Egeli'de yer alan habere göre, çiftin 9 yaşındaki kızları ise odasında ağlarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nur Ş’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini boğarak öldürdükten sonra, yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı belirlenen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin, kızları ise yakınlarına teslim edildi.

Ev kadını Nur Ş’nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Halis Ş. ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Halis Ş’nin ifadesinde, “Evlendiğimiz zamandan bu yana tartışmalar yaşıyorduk. 2011’de ayrıldıktan sonra tekrar birleştik. Aynı sorunlarımız devam ediyordu. Eşim sürekli çevresindekilere boşanmaktan söz ediyordu. Olay günü, eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım” dediği öğrenildi.

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