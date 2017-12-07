Bodrum'da Nazmi K. (42), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi H.K.'yi (37) göğsünden bıçakladı. Jandarmayı arayarak, "Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin" dediği öğrenilen Nazmi K. gözaltına alınırken, eşi hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, Koyunbaba Mahallesi'nde oturan, 6 ay önce işten çıkarılan site bekçisi, evli ve 2 çocuk babası Nazmi K., bugün öğle saatlerinde, bir süpermarkette temizlik işçisi olarak çalışırken 2 ay önce işsiz kalan eşi H.K. ile iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce mutfaktaki ekmek bıçağını alan Nazmi K., eşi H.K.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından jandarmayı arayan Nazmi K., "Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin" dedi.
"KAÇAMAK YANITLAR VERDİ"
Evdeki gürültüye koşan komşuları ise salon ortasında kanlar içinde yatan H.K. için ambulans çağırdı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan H.K.'nin, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.
Eve gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan Nazmi K. ifadesinde, şu iddialarda bulundu:
"İkimiz de bir süredir işsiziz. Çocuk okutuyoruz, bunalımdaydık. Bazı dedikodular kulağıma gelmeye başladı. Karımı kıskanıyordum. Kendisine sorular sordum, doğru- dürüst yanıt vereceği yerde kaçamak yanıtlar verdi. Kuşkulandım, tartışma büyüdü. Elime ekmek bıçağını alarak korkutmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Üzerime atlayınca, bıçak göğsüne girdi, şoke oldum. Çok üzgün ve pişmanım. Cezam neyse çekmeye hazırım. Kendisinden özür diliyorum."
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Nazmi K.'nin sosyal paylaşım sitesi hesabından tabanca ve mermi fotoğrafları paylaşması da dikkat çekti.
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