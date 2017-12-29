Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Aziz Özbay'ın katilleri eşi ve iş arkadaşı çıktı. Yasak aşk yaşadığı kocasının iş arkadaşıyla birlikte cinayeti işleyen kadının, kayıp başvurusundan sonra ceset ortaya çıkınca sahte gözyaşı döktüğü belirlendi.

İHA'nın haberine göre; 16 Aralık günü Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki bir tarlada başına çuval geçirilmiş ve yarı çıplak halde bir ceset bulunmasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Cesedin 10 gün önce eşi Rabia Özbay tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aziz Özbay'a ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özbay'ın yakınlarının da ifadelerini alan ekipler, Özbay'ın eşi ve iş arkadaşlarının cinayetle ilişkisi olduğunu tespit etti. Şüphelileri belirleyen ve operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Aziz Özbay'ın cenazesi için Şanlıurfa'ya giden ve bir daha geri dönmeyen eşi Rabia Özbay ve Fethiye'deki iş arkadaşları Suriye uyruklu İbrahim Şeyh ile G.K.'yı gözaltına aldı.

CESEDİ ATIP, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Fethiye İlçe emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan Rabia Özbay ve İbrahim Şeyh suçlarını itiraf etti. Yapılan soruşturmada Rabia Özbay'ın eşinin iş arkadaşı İbrahim Şeyh ile yasak aşk yaşadığı, olay günü evde kocasıyla şiddetli bir tartışma yaşadıkları, eşini darp etmek isteyen Aziz Özbay'ın başına odunla vurarak bayıltan Suriyelinin daha sonra Özbay'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Rabia Özbay'ın İbrahim Şeyh ile birlikte Aziz Özbay'ı öldürdükten sonra cesedi bulunduğu tarlaya attıkları ortaya çıktı. Rabi Özbay'ın daha sonra yakalanmamak ve şüphelileri gidermek için polise girerek kayıp başvurunda bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rabia Özbay ve İbrahim Şeyh çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. G.K ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

haberler

muğla haberleri

Muğl

Yasak Aşk

Aziz Özbay

Aziz Özbay cinayeti

yasak aşk cinayeti

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER