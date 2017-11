Muğla'da deprem anı kameraya yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerine kadar 40'a yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak saptanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sabah saatlerine kadar 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 40'a yakın artçı sarsıntı daha kaydedildi. 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi'ndeki tüm binalarda hasara neden olan depremin ardından ekipler bölgede çalıma başlattı.

Ula ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden olan büyük sarsıntının ardından hayat normale dönerken, en büyük hasarın yaşandığı Arıcılar Mahallesi sakinleri geceyi dışarda geçirdi. Korkuya neden olan deprem anı, Ula ilçe merkezindeki bir iş yeri ile marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

"ARA ARA SALLANIYORUZ AMA DÜNKÜ BAYA ŞİDDETLİ OLDU"

Depremin neden olduğu paniğin kısa sürede atlatıldığını ifade eden market sahibi Kadir Erboğan, "Dün gece iş yerimde çalışırken bir anda sarsıntı oldu. Deprem bölgesiyiz ara sıra sallanıyoruz ama dünkü baya şiddetli oldu. Aniden gelen gürültüyle korkup dışarı çıktık. Dükkan içerisindeki raflarda bulunan malzemeler devrildi. Çok büyük bir hasarımız yok, hepimize geçmiş olsun" dedi.

ARICILAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Deprem nedeniyle il genelinde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Vali Esengül Civelek, "Dün gece 23:22'de Merkez üssü İlimiz Ula ilçesi Arıcılar Mahallesinde 5.0 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. 30 haneli Arıcılar Mahallesinde eski kerpiç malzeme ile yapılmış evlerde ve boş binalarda depremin neden olduğu bir hasarın olup olmadığı hususunda deprem sonrası ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları deprem mahallinde inceleme çalışmalarını titizlikle yürütmektedir" diye konuştu.