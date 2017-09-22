Muğla'da deprem

Muğla'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kısırlar mahallesi olarak açıkladığı deprem saat 16.58'de gerçekleşti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (ADAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

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