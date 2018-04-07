Muğla'nın Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Suriyeli çocuk kanala düşerek hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un aktardığı bilgilere göre, Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi'nde ikamet eden ve serada çalışan Suriye uyruklu Elhemem ailesinin 1,5 yaşındaki çocukları Hasan Kırcan Elhemem önceki akşam saat 19.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu.

Anne Zehra Elhemem oğlunu aramaya başladı. Küçük çocuğun cansız bedeni annesi tarafından evin yaklaşık 200 metre yakınındaki sulama kanalında bulundu. Suyun yüzeyinde çocuğunu görünce çığlık atmaya başlayan annenin yardımına komşuları yetişti. Hayatını kaybeden Hasan Kırcan Elhemem'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat Eşen Karakol Komutanlığı jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER