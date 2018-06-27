Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi Boğaziçi-Dodurga yolu mevkisinde bulunan zeytinlik alanda saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ziraat alanında başlayıp orman sahasına sıçrayarak İzzettin köyüne doğru devam eden yangına, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 uçak, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur ve 47 söndürme işçisiyle havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Bölge sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın saat 16.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 40 hektar ziraat arazisi ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre ihmal ve dikkatsizlikten meydana geldiği tespit edilen yangının faili araştırılıyor.