Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Yakabağ Kavşağı'nda, İ. Ş. (46) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen M. K. (37) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, İ. Ş. ve aynı araçta bulunan Suriye uyruklu Z. A.'nın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü M. K. ile yanında bulunan O.K. (16) ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M. K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polisin, kazaya neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen bir otomobil sürücüsünü de aradığı bildirildi.

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