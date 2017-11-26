Muğla'da yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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