Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Örgütlü suç olarak, Fuhuş ve İnsan Ticareti ile mücadele' amacıyla başlatılan projeli dosya doğrultusunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Bodrum merkezli, Yatağan, İzmir Van ve Yalova illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı.

İHA'nın haberine göre, yakalanarak gözaltına alınan örgüt lideri Ö.K.'nin üst aramasında suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen, 18 bin 500 TL, 450 dolar, 435 Euro, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

Fuhuş ve insan ticareti suçlarında kullanıldığı değerlendirilen 7 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere şüphelilerin ikametlerinden alınarak Muğla Emniyete getirildi.

Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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