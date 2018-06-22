İYİ Parti'nin Muğla milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Muğla milletvekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Muğla İYİ Parti milletvekili aday listesi...

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 METİN ERGUN YÜKSEK AKADEMİSYEN 2 ERTAN KÜÇÜKAY YÜKSEK MÜHENDİS 3 KORAY HAYVACI YÜKSEK AVUKAT 4 PEYAMİ CİNAZ YÜKSEK DOKTOR 5 NESRİN AŞTI YÜKSEK AKADEMİSYEN 6 CAHİT KARAÖZ YÜKSEK MÜHENDİS 7 İZEL KUŞKUN YÜKSEK MÜHENDİS

Kimler seçmen olamaz?

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar.