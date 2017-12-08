25 yıl İzmir Adnan Menderes havalimanında yer hizmetlerinde çalışan Dinçer, Buca'daki evini satarak Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesine yerleşti. Bölgede "Mandıra Filozofu" olarak bilinen ressam Celalettin Dinçer, ilgi duyduğu resim sanatına boş zamanlarında doğa ve manzara resimleri çizerek başladı. Ressam, internetten ve sokakta canlı performans yaparak çalışmalarını satıp merakını kazanca çevirdi.

İHA'nın haberine göre eşi Nurdan Dinçer ile birlikte Köyceğiz'de satın aldıkları bin metrekarelik yerde, doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüklerini dile getiren Dinçer, kafasında canlandırdığı hayalleri tuvale dökmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Dinçer, "25 yıl İzmir Adnan Menderes havalimanında yer hizmetlerinde çalıştım. Uçakları pist başına çeken araçları kullanıyordum. Çok yorucuydu işimiz. Nasıl 25 yıl çalıştım bazen ben bile inanamıyorum. Resme merakım vardı. Boş zamanlarda hep bir şeyler çizerdim. Kara kalem olsun yağlı boya olsun çizimimi herkes beğeniyordu. Ben bu iş için hiçbir ders almadım. Sadece kafamdaki canlandırdığım hayalleri tuvale döküyordum. Baktığım gördüğüm her şeyi farklı görerek resme dönüştürüyorum. Asla kopyacılık yapmadım. Başkasının çizdiği şeyi ben çizmem. Adam zaten onu çizmiş, o sahtekarlık olmaz mı" diye konuştu.

"SOKAKLARDA RESİM YAPIP SATTIM. AİLEMİ GEÇİNDİRDİM"

İşten çıkarılınca, yaptığı resimleri sokakta satarak ailesinin geçimini sağladığını anlatan Dinçer; "İzmir Buca'da o yörede tanınan bir sokak ressamı vardı. Bir gün bende bir şeyler çiziyorum dedim. Bana şöyle bir baktı küçümseyerek. Ona yaptığım bir resmi göstermek istedim. İlgilenmedi, ya bir bak filan üsteledim zar zor göz attı. Bir daha baktı. Bunu sen mi çizdin dedi. Evet dedim. Sen baya yeteneklisin ama teknik konularda zayıfsın dedi. İlk teknik bilgilerimi ondan aldım. Bir dönem ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmalar oldu bende çıkartıldım. Bu arada geçimimi sağlamam lazımdı. Sokak ressamlığına başladım. Eşim Nurdan hanımla birlikte tuval malzemeleri aldık. Sokaklarda resim yapıp, satarak idare ettik" dedi.

"YETENEĞİMİ SANATA, SANATIMI KAZANCA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜM"

Sattığı resimlerden para kazanmaya başlayınca profesyonel takımlar almaya başladığını vurgulayan Celalettin Dinçer, şunları kaydetti:

"Resim işimi ilerlettim. Doğa ve manzara resimleri konusunda çok başarılı olduğum başka ressamlar tarafından da belirtiliyordu. Artık işin tekniğini de iyice kavramıştım. Türkiye'de ünlü ressamlar ile tanıştım. Bugüne kadar 400'e yakın resim yaptım. Sosyal medya üzerinde resim satışları yapılan bir siteye yaptığım resimleri gönderdim. Orada başarılı bulunan resimler en fazla 20 ila 30 beğeni alırken benim 150 beğeni alıp sattığım resimler oldu. Yeteneğimi sanata, sanatımı da kazanca dönüştürmüştüm."

Celalettin Dinçer

muğla