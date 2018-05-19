İHA'da yer alan habere göre; bu yılın ilk 4 ayı itibariyle esnaf sayısı 1 milyon 716 bin 827’ye çıktı. Bulunduğu ildeki nüfusun yüksekliği bakımından en çok esnaf 197 bin 507 esnaf sayısı ve 206 bin 612 iş yeri sayısı ile İstanbul’da, en az ise bin 831 esnaf sayısı ve bin 917 iş yeri sayısı ile Bayburt’ta bulunuyor.

"Nüfusa oranla en çok esnaf Muğla’da en az esnaf Şırnak’ta"



Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren esnafın nüfusa oranla en yüksek olduğu il Muğla oldu. Muğla nüfusunun yüzde 3,97’si yani 37 bin 281’i esnaf. En az esnaf ise 3 bin 973 esnaf sayısı ve yüzde 0,79 oranla Şırnak'ta oldu.





"AVM sayısı çok olan illerde esnafın az çıkması tesadüf değildir"



Özellikle AVM ve zincir market sayısının çok olduğu büyükşehirlerde esnafın az olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi gelişmiş ve büyük şehirlerdeki esnaf sayısı nüfusa oranla, bulundukları bölgelerde en sonuncu. Bu da fizibilite çalışması yapılmadan, hızla çoğalan AVM ve zincir marketlerin büyük şehirlerde esnafı nasıl yuttuğunun göstergesidir. AVM ve zincir market sayısında en yüksek sayılara sahip olan bu illerde nüfusa göre esnaf oranının en az çıkması tesadüf değildir. Perakende sektöründeki kuralsızlık engellenmelidir. Perakende yasasının tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye’de korunması gerekiyor. Esnafın azaldığı, olmadığı yerlerde sokaklar karanlık ve korumasız kalır" dedi.



