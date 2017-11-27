Muğla'ya çok sayıda ceset torbası gönderildiği iddiasına yanıt

Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, bazı internet sitelerinde yer alan "Muğla'ya çok sayıda ceset torbası gönderildiği" iddialarına ilişkin, "Yakın zamanda kurumumuz tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan ceset torbası talebimiz bulunmadığı gibi Bakanlıkça da tarafımıza dağıtılmak üzere ceset torbasıyla ilgili herhangi bir gönderim yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının belediyelere binlerce ceset torbası yolladığı ile ilgili bir internet sitesinde yer alan haber nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapılması lüzumu görüldüğünü belirtti.

"HERHANGİ BİR GÖNDERİM YAPILMADI"

Ceset torbalarının yasal olarak hastanelerde, adli tıp kurumlarında ve ambulanslarda bulundurulması gereken sarf malzemelerden olduğunu ifade eden Cihan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Müdürlüğü olarak bünyemizde bulunan her bir ambulansta Sağlık Bakanlığı Standartları gereği 4 adet olmak üzere, mevcut 52 ambulansımızda kullanılmak üzere 208 ceset torbası bulunmaktadır. 170 ceset torbası da Müdürlüğümüzün deposunda yedek olarak mevcuttur. Bu mevcut sayıların ilgili haberle hiçbir bağlantısı olmayıp, normal kurum işleyişi içerisinde ihtiyacından dolayı 2016 yılında Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sarf malzeme alımıyla birlikte ölümlü trafik kazaları gibi durumlarda kullanılmak üzere temin edilmiştir."

Yakın zamanda kurum tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan ceset torbası talebi bulunmadığını ifade eden Tekin, Bakanlıkça da kendilerine dağıtılmak üzere ceset torbasıyla ilgili herhangi bir gönderim yapılmadığını bildirdi.

Cihan Tekin, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de çıkan haberlerde bahsi geçtiği şekilde herhangi bir ceset torbası alımı ya da Sağlık Bakanlığınca ceset torbası gönderimi yapılmadığını belirterek, sosyal medya ve internet sitelerinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.