HT Egeli'de yer alan habere göre, Ramazan Bayramı’nın, okulların kapandığı döneme denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesisleri tamamen doldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Filiz Karacaağaç, “Turizm merkezlerinde otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı” dedi. Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, yerli turistin bayramlarda otellere en büyük desteği verdiğini belirtti.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirtti.

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