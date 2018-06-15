Muğla’da üreticilere yüzde 50 hibeli fidan

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 22 bin 46 adet fidan ve 322 bin 302 kg yem bitkisi tohumu desteği yapıldı. Destekleme sonrasında 21 bin 160 kilogram yem bitkisi tohumunun 11 bin 800 dekarlık alana ekilmesi ve 483 bin 900 TL’lik harcama sonucunda, ürünlerden 8 milyon 861 bin 692 TL girdi sağlandı. Desteklemelerde belediye personeli tarafından kontroller de yapılarak ürünlerin verim ve kalitesinin arttırılması sağlanıyor.

BAŞVURACAKLAR

HT Egeli'de yer alan habere göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi artan talepler doğrultusunda 2018 yılında da yüzde 50 hibeli yapılacak olan fidan desteklemelerinde 2 ila 10 dekar arası arazilerde destekleme yapılacak. Memecik Zeytini, ceviz, kestane ve incir fidanı desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin mahalle muhtarlarına ya da kayıtlı oldukları ilçe ziraat odalarına arazi tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile başvurması gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Üreticinin yanındayız. Onlara malzeme, fidan ve eğitim konusundaki desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

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