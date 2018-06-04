HT Egeli'de yer alan habere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki değirmenler bölgesinde otluk arazide çıkan yangın yerleşim yerlerine 20 metre kala söndürüldü.

Tarihi değirmenler mevkii Bardakçı Koyu’na bakan yamaçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti. Ellerine etraftan buldukları dalları alan kimi vatandaşlar da alevleri söndürmeye çalıştı. Bölgeye Muğla Büyükşehir, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan Bitez Mahallesi’nde de özel bir mülkte yangın çıktı. 2 hektarlık alan kül olurken itfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

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