HT Egeli'de yer alan habere göre, 2014 yılında kurulan ve Muğla’ya bugüne kadar 931 milyon lira yatırım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Alt ve üst yapılar, modern yollar, spor tesisler, tarım destekleri, katı atık düzenli tesisleri ile ulaşım ve çevre gibi alanlarda birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden olan Muğla’da yerli ve yabancı misafirlere daha güzel bir tatil için birçok hizmet veriyor.

13 İLÇEYE HIZMET

Yıl boyunca farklı alanlarda çeşitli çalışmalar sürdürerek bölge halkına daha rahat bir yaşam için çalışan Büyükşehir Belediyesi, sezonun yaklaşmasıyla yaptığı çalışmaları artırdı. Yaptıkları çalışmalarla hem bölge halkına hem de sezonluk misafirlerine rahat bir yaşam ve tatil sağlamak istediklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, temiz bir çevre ve alanlar yaratmak için de çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün “Muğla’da birbirinden değerli 13 ilçeye sahibiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla yerleşik nüfusuna ve özellikle yaz aylarında artan nüfusa göre hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Muğla’ya hak ettiği hizmetleri vererek hem bölge halkını hem de misafirlerimizi Muğla’nın güzellikleriyle kucaklıyoruz” dedi.