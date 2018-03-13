Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarını mümkün kılan düzenleme bu sabah Meclis Genel Kurulu'na kabul ederek yasalaştı.

AK Parti ve MHP'nin getirdiği teklif, dün akşam saatlerinde başlayan oturumda görüşüldü ve aralıksız şekilde gece boyunca sürerek bu sabah kabul edilerek yasalaştı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, gece başlayan tartışmalar da vardı. İttifak düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin 3 gün sürmesi bekleniyordu. AK Parti ve MHP grup yönetimlerinin gece yarısı aldığı bir kararla ittifak düzenlemesi görüşmesi tamamlanana kadar oturumun kapatılmaması kararlaştırıldı.

İttifa düzenlemesi tamamlanana kadar oturumun kapatılmaması kararı için AK Partili yöneticiler " CHP ve HDP milletvekillerinin oyalama taktiği"ni neden olarak gösterdi.

MUHALEFET "BASKIN SEÇİM SİNYALİ" DEDİ

CHP ve HDP ise bir oldubittiye getirildiği ve bir baskın seçim sinyali olduğu iddiasını dile getirdi.

AK PARTİ'DEN "BASKIN SEÇİM" YANITI

Bu iddiaya iktidar kanadından, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt geldi. Elitaş, "Söyleyecek söz bulamadıkları için bunları konuşuyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 3 Kasım 2019'da yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, erken seçim ve baskın seçim ihtimalinin olmadığının altı çizildi.

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