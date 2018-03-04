“Cumhur ittifakı”nı kuran AK Parti ile MHP’nin, seçim ittifakına ilişkin yasa teklifini TBMM’ye sunmasının ardından konu diğer partilerde de gündeme oturdu. Kulislerde CHP ile İYİ Parti’nin ittifak yapıp yapmayacağı konuşuluyor. Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanan İYİ Parti, stratejisini bu merkeze oturtuyor. İYİ Parti kaynakları “CHP ile bir araya gelirsek cumhurbaşkanlığı seçiminde de, genel seçimde de şansımız olmaz. Bizim ittifakın ‘milli muhafazakar’ olması gerekir. Bunun için de Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak ideal olanı. Oyu az gibi görünebilir ancak o mahalleden oy bölebilecek tek parti Saadet Partisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu gördüğü için Saadet Partisi’ni, ittifakın da ötesinde uzun vadede ilhak anlamına gelecek bir yakınlaşmaya ikna etmeye çalışıyor. Daha önce ‘Partimiz nasılsa barajı aşamıyor’ diyerek AK Parti’ye oy veren ‘İttifakla barajı aşıyor’ diyerek milli muhafazakar ittifaka oy verecektir” diyor.
‘OYLAR İKİNCİ ADAYA’
“CHP, bir araya gelmemiz durumunda merkez sağdan bu ittifaka oy gitmeyeceğinin farkında” değerlendirmesini yapan İYİ Parti’liler şöyle konuşuyor: “Adayımız Meral Akşener. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. CHP de aday çıkaracaktır. Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda, en sağlıklı sonucun çıkmasını sağlar. Herkes partisinin adayına oy verir. İkinci tura Erdoğan’ın karşısında kalacak ikinci isim cumhurbaşkanı seçilecektir. Erdoğan’ın karşısındaki cephede yer alan, hangi siyasetten olursa olsun bu adaya oy verecektir.”
CHP’de ise 9-10 Mart’ta yapılacak CHP Tüzük Kurultayı’nda teşkilatın oyuna sunulacak yeni tüzük olası ittifaklar için esnetildi. Bu kapsamda partinin 1 milletvekili çıkardığı iller merkez yoklaması kapsamına alındı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak ve Düzgün Karadaş'ın haberine göre vekillerden gelen ön seçimin fiilen kaldırıldığı eleştirileri üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Başka partilerden veya dışarıdan gelecek isimleri listemizde aday göstermek zorunda kalabiliriz. Bu düzenleme onun için” açıklamasını yaptı. Erkek, AK Parti ve MHP’nin teklifi doğrultusunda yapılacak yasal değişikliğin ardından partiler arasında ittifakların kaçınılmaz olarak gündeme gelebileceğine işaret etti, “CHP’de ittifak yapılıp yapılmayacağına karar verecek organ PM’dir. Gündeme gelirse PM toplanır ve gerekli kararı alır” dedi.
AKŞENER ZİYARETİ ANLATTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin Adana il Kongresi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyetinin ziyaretini anlattı, “Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. CHP de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.