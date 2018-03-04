“Cumhur ittifakı”nı kuran AK Parti ile MHP’nin, seçim ittifakına ilişkin yasa teklifini TBMM’ye sunmasının ardından konu diğer partilerde de gündeme oturdu. Kulislerde CHP ile İYİ Parti’nin ittifak yapıp yapmayacağı konuşuluyor. Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanan İYİ Parti, stratejisini bu merkeze oturtuyor. İYİ Parti kaynakları “CHP ile bir araya gelirsek cumhurbaşkanlığı seçiminde de, genel seçimde de şansımız olmaz. Bizim ittifakın ‘milli muhafazakar’ olması gerekir. Bunun için de Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak ideal olanı. Oyu az gibi görünebilir ancak o mahalleden oy bölebilecek tek parti Saadet Partisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu gördüğü için Saadet Partisi’ni, ittifakın da ötesinde uzun vadede ilhak anlamına gelecek bir yakınlaşmaya ikna etmeye çalışıyor. Daha önce ‘Partimiz nasılsa barajı aşamıyor’ diyerek AK Parti’ye oy veren ‘İttifakla barajı aşıyor’ diyerek milli muhafazakar ittifaka oy verecektir” diyor.

‘OYLAR İKİNCİ ADAYA’

“CHP, bir araya gelmemiz durumunda merkez sağdan bu ittifaka oy gitmeyeceğinin farkında” değerlendirmesini yapan İYİ Parti’liler şöyle konuşuyor: “Adayımız Meral Akşener. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. CHP de aday çıkaracaktır. Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda, en sağlıklı sonucun çıkmasını sağlar. Herkes partisinin adayına oy verir. İkinci tura Erdoğan’ın karşısında kalacak ikinci isim cumhurbaşkanı seçilecektir. Erdoğan’ın karşısındaki cephede yer alan, hangi siyasetten olursa olsun bu adaya oy verecektir.”

CHP’de ise 9-10 Mart’ta yapılacak CHP Tüzük Kurultayı’nda teşkilatın oyuna sunulacak yeni tüzük olası ittifaklar için esnetildi. Bu kapsamda partinin 1 milletvekili çıkardığı iller merkez yoklaması kapsamına alındı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak ve Düzgün Karadaş'ın haberine göre vekillerden gelen ön seçimin fiilen kaldırıldığı eleştirileri üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Başka partilerden veya dışarıdan gelecek isimleri listemizde aday göstermek zorunda kalabiliriz. Bu düzenleme onun için” açıklamasını yaptı. Erkek, AK Parti ve MHP’nin teklifi doğrultusunda yapılacak yasal değişikliğin ardından partiler arasında ittifakların kaçınılmaz olarak gündeme gelebileceğine işaret etti, “CHP’de ittifak yapılıp yapılmayacağına karar verecek organ PM’dir. Gündeme gelirse PM toplanır ve gerekli kararı alır” dedi.

AKŞENER ZİYARETİ ANLATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin Adana il Kongresi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyetinin ziyaretini anlattı, “Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. CHP de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok” dedi.

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