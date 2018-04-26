Sezon başında transfer olduğu Liverpool'da çıktığı 47 maçta 43 gol ve 15 asistlik sansasyonel bir performans sergileyen ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Mekke Belediyesi'nin de gündemine girmeyi başardı.

Suudi haber sitesi Sabq'da yer alan habere göre Mekke Belediye Başkan Yardımcısı Fahad Al Rooqi, Mısırlı golcüye Mekke'de arsa hediye edileceğini açıkladı.

Arsanın tapusunun Salah'a verileceğini belirten Rooqi, "Arsayla ne yapacağına dair birkaç seçeneği var. Bu tamamen oyuncuya ve düzenlemelere bağlı. Arsayı elinde tutabilir. Onu bir cami yapmak veya hayır kurumu kurmak için kullanabilir. Veya satıp, parasını alabilir" ifadelerini kullandı.

Rooqi arsa teklifinin genç sporcuları desteklemek ve onları Salah'ı bir ilham kaynağı ve rol model olarak almaları yönünde motive etmek için yapıldığını belirtirken, "Hediye, iyi ahlakı ve cömert karakteriyle bilinen Mısırlı yıldıza bir övgü. Ayrıca, İngiltere'deki Müslümanlar için pozitif bir model olarak dini hoşgörünün ve etik değerlerin bir elçisi olarak tanındığı için de." ifadelerini kullandı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roma ağlarını iki kez sarsan ve takımının final yolunu yarılamasında önemli paya sahip olan yıldız futbolcu, bu maçtan kısa bir süre önce Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Mısır'da ve Arap dünyasında birçok kişi Muhammed Salah'ın başarısını sosyal medyada kutlarken, Mısırlı aktrist Rasha Mahdi paylaştığı gönderide, "Oğlumuz Mısır'ın, Arap dünyasının, Ortadoğu'nun ve Afrika'nın gururu. O tüm koyu tenli insanların gururu" ifadelerini kullandı.

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